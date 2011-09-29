Тимошенко: Якщо прем’єр в туалеті пише на туалетному папері, це не доручення?

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає абсурдом заяви представників державного обвинувачення про те, що доручення посадовцям НАК «Нафтогаз України» на підписання у 2009 році газових контрактів з Росією вона мала написати виключно на бланку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це підсудна заявила під час дебатів у Печерському райсуді Києва.

«Мені хочуть дати 7 років за те, що я своє доручення не на бланку написала», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що за такою аналогією прем’єр-міністр не можна давати усні доручення підлеглим. «А якщо, вибачте, екстрена ситуація, і прем’єр-міністр знаходиться в туалеті і пише на туалетному папері, це що вже не доручення?», - запитала вона.

Під час своєї промови Ю.ТИМОШЕНКО також зробила зауваження прокурорам, які не слухали її. Вона декілька разів клацнула пальцями у повітрі, таким чином привертаючи увагу прокурорів.

«Я розумію, що вам нецікаво, але послухайте», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.