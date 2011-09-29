Янукович навмисно зриває угоду з ЄС?

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ свідомо зриває процес підписання з Європейським Союзом угоди про Асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у своїй промові під час судових дебатів у кримінальній справі у Печерському райсуді.

«Сьогодні, утримуючи мене за гратами, знаючи, що тут немає складу злочину він де-факто зриває підписання угоди про Асоціацію. І тому він не може зараз мене випустити і не може дати команду закрити справу тому, що це призведе до руйнації його головної зовнішньоекономічної стратегії, а вона спрямована далеко не в Європейський Союз», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, В.ЯНУКОВИЧ публічно декларуючи бажання якомога швидше підписати угоду з ЄС насправді робить все, щоб спровокувати та зірвати підписання цієї угоди.

«Можливо у нього зараз немає наміру вступати в Митний союз, йому просто треба залишатися в своєму власному болоті без будь-якого контролю і без будь-якої відповідальності, і просто споживати ресурси України», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що В.ЯНУКОВИЧ розуміє необхідність дотримання демократичних цінностей у разі асоціації України з ЄС. «Якщо Європейський Союз буде поряд і буде підписано угоду про Асоціацію, йому доведеться дотримуватися демократичних стандартів, а він цього не хоче», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр-міністр звернулась до присутніх у залі дипломатів з країн ЄС з проханням не допустити реалізації такого плану.

«Я не хочу щоб ЯНУКОВИЧУ зробили такий подарунок і не ратифікували угоду про Асоціацію, я не хочу, щоб ми жили по їх планам», - заявила екс-прем’єр-міністр.