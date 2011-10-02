Кирил помолився за Януковича і дав орден Фірташу

Патріарх КИРИЛ висловив подяку Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ за сприяння у зведенні Свято-Троїцького собору на Буковині.

Як передає кореспондент «УНІАН-Релігії», про це повідомив Патріарх КИРИЛ після свого пасторського звернення до віруючих у Свято-Троїцькому монастирі.

«Висловлюю подяку Президенту В.ЯУКОВИЧУ за його сприяння у зведенні Свято-Троїцького собору. На жаль, обставини важливі, і Віктор Федорович не мав можливості бути на літургії. Він доручив представити себе на цьому торжестві Юрію БОЙКУ. Ми сьогодні молилися про Президента України, щоб Господь дав йому здоров`я, мудрості та все необхідне для несення великої відповідальності зі творення Української держави і підвищення духовного й матеріального рівня життя людей», - сказав Патріарх КИРИЛ і додав: «Ми молилися про митрополита ВОЛОДИМИРА, який хотів бути зі своєю паствою, але через недугу не зміг бути з нами».

Патріарх КИРИЛ висловив подяку настоятелю Свято-Вознесенського чоловічого монастиря в Банченах Герцаївського району Чернівецької області Архімандриту ЛОНГІНУ (ЖАР) і нагородив його орденом РПЦ «Святого Рівноапостольного князя Володимира» третього ступеню.

Також за сприяння у відродженні обителі Патріарх КИРИЛ нагородив українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША і міністра Ю.БОЙКА орденом РПЦ Преподобного Серафима Саровського другого ступеню.