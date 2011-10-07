Нардеп лякає владу протестами по-грецьки

Соціальні протести у Греції мають стати попередженням для української влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», таку думку висловив народний депутат від цієї партії Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.

«Якщо влада і надалі намагатиметься зняти з себе усі соціальні зобов’язання, ситуація в Україні буде набагато гіршою, ніж у Греції, де суспільство вже споруджує шибениці як попередження для високопосадовців», - заголосив він.

За його словами, намагання уряду здійснювати соціальні виплати у ручному режимі є безвідповідальними, непрофесійними та цинічними.

В.В’ЯЗІВСЬКИЙ зауважив, що система соціальних пільг виникла як негласний компроміс між державою, яка виявилася нездатною проводити економічну політику, спрямовану на зміцнення позиції самодостатнього середнього класу, і суспільством, яке погодилось через пільги отримувати певну компенсацію за те, що влада зосередилась на тіньовому розподілі національних ресурсів. Тому руйнування системи соціальних пільг з боку нинішньої влади означає розрив існуючого суспільного договору в односторонньому порядку з усіма наступними наслідками, аж до втрати владою навіть залишків легітимності.

Крім того, за його словами, важко погодитись із тим, що назріле реформування роздутої до абсурду системи пільг має відбуватись через їхнє тотальне скасування. Професійний підхід означає проведення ретельного аналізу причин виникнення такої ситуації, систематизації наявних пільг, визначення цільових груп, що потребують державної підтримки і, зрештою, законодавчого визначення нових механізмів її обчислення та надання, зазначив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Депутат наголосив, що посилання на обмеженість державних ресурсів у ситуації, коли у державному бюджеті передбачено безпрецедентне збільшення фінансування Державного управління справами, видатків на медичне обслуговування депутатського корпусу і вищого чиновництва, а також силових структур, є просто цинічною брехнею.

«Якщо з проекту бюджету викинути усі сумнівні проекти, очистити його від відверто лобістських статей фінансування та елементарно приборкати чиновницькі апетити, можна буде знайти чимало мільярдів гривень, які можна буде спрямувати на ефективний соціальний захист та прискорений розвиток реального сектору економіки», - зазначив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.