В МЗС думають, що без європерспективи Україна асоціацію з ЄС не парафує

Якщо політична позиція деяких європейських країн і політиків не дозволить включити у текст майбутньої угоди між Україною і ЄС про асоціацію положення щодо європейської перспективи України, це може поставити під загрозу можливість парафування цього документа вже до кінця поточного року. Про це УКРІНФОРМу повідомив високопоставлений представник МЗС України.

Він нагадав: мета щодо членства в ЄС є стрижнем всієї стратегії національного розвитку України упродовж останніх півтора десятка років, незважаючи на те, яка політична сила або персоналії знаходилися при владі.

"Вона (перспектива євроінтеграції - ред.) зафіксована в законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики України, Стратегії інтеграції України до ЄС, інших нормативних документах держави. Її підтримує українське суспільство та конституційна більшість Верховної Ради України. 399 депутатів з 450 підтримали відповідне положення під час голосування в українському парламенті відповідної постанови щодо укладення угоди про асоціацію з ЄС. Так що для нас необхідність відображення в угоді європейської перспективи не є якимись забаганками, а прямою вимогою законодавця перед переговорною командою", - зазначило джерело.

Представник МЗС зазначив, що розуміє точку зору представників парламентської більшості у Верховній Раді, які заявляють, що без включення положень про європейську перспективу України до тексту майбутньої угоди між Україною і ЄС про асоціацію Верховна Рада може не ратифікувати цей документ.

"Нам зрозуміла стурбованість українських парламентаріїв. Якщо положення про європейську перспективу для України через україноскептицизм окремих європейських політиків не знайде свого гідного місця в тексті Угоди, це не відповідатиме очікуванням українського суспільства, яке надало Президенту та уряду мандат на переговори з ЄС. Така ситуація може поставити під загрозу і парафування Угоди у грудні цього року. Тому ми закликаємо наших партнерів у ЄС надати реальну підтримку європейським прагненням України", - зазначило джерело.

Представник МЗС зауважив, що українська сторона й надалі наполягатиме на власній європейській перспективі.

"За останні півтора року ми зробили більш ніж достатньо поступок у процесі підготовки Угоди про асоціацію включно із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі з ЄС. Ми виконали всі інші зобов`язання, які брали у сфері енергетики чи візового режиму. Зрештою, ми цивілізаційно, історично, культурно, географічно є невід`ємною частиною Європи і маємо всі підстави розраховувати на офіційне визнання права на набуття членства у Європейському Союзі. Це наш стратегічний вибір", - наголосив він.