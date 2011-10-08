Яценюк лякає Костусєва судом

Обласний осередок партії "Фронт Змін" позиватиметься до міської влади Одеси, якщо мерія перешкоджатиме збору підписів громадян на підтримку ініціативи партії провести місцевий референдум з питання висловлення недовіри міському голові Олексію КОСТУСЄВУ та дострокового припинення повноважень членів міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі заявив лідер "Фронту Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК.

«3 жовтня ініціатори референдуму подали до міськради необхідні документи, які мають бути підписані до 13 жовтня», - сказав він, додавши, що міськрада має десять днів, щоб перевірити документи, «ухвалити рішення і передати документи, які дадуть можливість проводити процедуру відставки міського голови».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, якщо нинішня міська влада багато зробила для Одеси, то вона не має боятися проведення референдуму. «Навпаки - влада повинна піти на цей референдум і показати реальний результат. Згодом побачимо у бюлетенях: підтримують одесити діючу міську владу і персонально міського голову чи не підтримують», - наголосив лідер «Фронту Змін».

Разом із тим, за його словами, “якщо міська влада проігнорує ініціативу загальноміських зборів, ми маємо намір подати позов до адміністративного суду”.

Водночас лідер “Фронту Змін" нагадав, що міськрада ухвалила скандальне рішення щодо відчуження з комунальної власності майнового комплексу аеропорту, а також про затримання групи міських чиновників-корупціонерів, в тому числі й віце-мера Одеси.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що направить запит генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ “з приводу законності ухвалення рішення про приватизацію аеропорту, а також призупинення його дії у разі незаконності”.

Як повідомляв УНІАН,23 вересня в Одесі відбулися збори членів територіальної громади, на яких затверджено склад ініціативних груп, що мають упродовж місяця зібрати необхідну кількість підписів одеситів на підтримку ініціативи партії «Фронт Змін» провести референдум з питання недовіри меру О.КОСТУСЄВУ і дострокового припинення повноважень депутатів міськради.