Лідери країн ГУАМ створили нову організацію

Керівники країн ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова) підписали декларацію про створення «Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ», статут організації, а також спільну декларацію глав держав організацій з питань врегулювання конфліктів.

Як передає кореспондент УНІАН, документи підписали Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Молдови Володимир ВОРОНІН і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

Лідери країн ГУАМ підписали угоду на пленарному засіданні Саміту ГУАМ, який сьогодні проходить у Києві.