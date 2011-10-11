Міліція перекрила Банкову, не пояснюючи причин

Співробітники міліції перекрили вулицю Банкову в Києві, де перебуває будинок Адміністрації президента. Про це повідомляє ТСН.

Зокрема, металевими огородженнями перекрито проходи на вул. Банкову з боку вулиць Круглоуніверситетської, Лютеранської й Інститутської. Співробітники правоохоронних органів не пускають на вулицю пішоходів.

Разом з тим міліціонери не можуть назвати причини, за якими Банкову перекрито. Крім того, співробітники правоохоронних органів обмежили рух по вул. Інститутській в районі клубу Кабінету міністрів. Зокрема, обмежено підхід до самого клубу.

Нагадаємо, з ранку 11 жовтня проходять мітинги прихильників і супротивників колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, яку Печерський районний суд Києва присудив до 7 років в`язниці.

Кількість учасників мітингу коливається від 1 тис. до 5 тис. осіб.