Тарасюк вимагає від Генпрокуратури перевірити "Беркут"

Голова Народного Руху України, народний депутат України Борис ТАРАСЮК звернувся із депутатським зверненням до Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ і Міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА з вимогою провести перевірку фактів перешкоджання його законній діяльності та обмеження його прав як народного депутата України бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Народного Руху.

У НРУ нагадуючи, що у зв’язку з перекриттям сьогодні бійцями «Беркуту» вулиці Хрещатик на підступах до будівлі Печерського суду, народні депутати України, а також частина журналістів не змогли потрапити не лише до приміщення суду, але й до його внутрішнього двору.

Б.ТАРАСЮК наголошує, що на підставі положень Конституції України, законів України та рішень Конституційного Суду України, можна дійти висновку, що народний депутат України при пред’явленні ним посвідчення народного депутата України має право безперешкодно відвідувати органи державної влади й органи місцевого самоврядування, а також користується правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності.

«Зважаючи на вищевикладене і керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», звертаюся до Вас з проханням провести перевірку вищезазначених фактів протидії моїй законній діяльності як народного депутата України та обмеження моїх прав з боку представників підрозділу МВС України спеціального призначення «Беркут», за результатами якої повідомити, на якій підставі мене як народного депутата України не було допущено до приміщення Печерського районного суду м. Києва 11 жовтня ц.р., та, за наявності підстав, притягти винних осіб до відповідальності», - йдеться у депутатському зверненні Б.ТАРАСЮКА.