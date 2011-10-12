У Попова теж хочуть купляти гвинтокрил

У Київській міській державній адміністрації не виключають, що “повітряна” медична допомога запрацює в столиці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталій ПШЕНИЧНИЙ сказав у коментарі муніципальній газеті “Хрещатик” (№149 (3974)) з приводу рішення міської влади, яким визначено 16 земельних ділянок для облаштування вертолітних майданчиків.

"Справді, київська громада наразі не має свого вертольота. Нам торік довелося продати вертоліт К-26 — йому було вже 27 років! Зате ми подали заявку до бюджету міста на 2012 рік на купівлю нового гвинтокрила”, — зазначив В.ПШЕНИЧНИЙ.

Водночас, за його словами, два вертольоти класу "А" має в Києві Міністерство надзвичайних ситуацій України.

“Думаю, вони зможуть у разі потреби нам допомогти. А в майбутньому столичні рятувальники та медики користуватимуться вертолітним сполученням. У нас є всі шанси зробити це до Євро-2012, і такі тенденції диктує час", - наголосив В.ПШЕНИЧНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА від 5 жовтня, вертолітні майданчики в місті планують облаштувати на просп. Бажана, 12а, біля клініки «Борис»; на Харківському шосе, 121; біля Київської міської лікарні (КМЛ) № 1; біля Міжнародного виставкового центру на Броварському просп., 15; біля Київської дитячої лікарні № 2 на вул. Алішера Навої, 3; на вул. Богатирській, 30, біля лікарні № 1; на вул. Кондратюка, 8, біля КМЛ № 8; на вул. Шовковичній, 39/1, біля центральної лікарні (Олександрівської); на Спортивній площі, 1, біля НСК “Олімпійський”; на вул. Підвисоцького, 4А, біля КМЛ № 12; на вул. Мостицькій, 11; на вул. Котельникова, 95, біля КМЛ № 7; біля КМЛ № 6 на просп. Комарова, 3; біля стадіону “Старт” на вул. Шолуденка, 26-28/4; біля КМЛ № 4 на вул. Солом`янській, 17; біля Київської обласної лікарні на вул. Багговутівській, 1 і біля Київської міської дитячої інфекційної лікарні на вул. Дегтярівській, 23. Загалом 16 місць для посадок.