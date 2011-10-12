Яценюку накипіло: цілий місяць збиратиме підписи проти Януковича

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив про початок акції збору підписів під листівкою «Україна проти Януковича!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

В цій листівці, розданій журналістам, наголошується: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що громадянам буде запропоновано поставити підпис під цією листівкою в усіх обласних центрах України, щоб таким чином виявити свою громадянську позицію, показати, що громадянин не боїться влади, а головне - продемонструвати владі, що в Україні мільйони людей, які не підтримують Президента.

За його словами, акція розпочнеться на цих вихідних і триватиме щонайменше місяць. Після цього ці підписи будуть передані Президенту.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вчорашній вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО став апогеєм дій нинішньої влади.

За його словами, починалось це з того, що Президент змінив Конституцію без українського народу, без парламенту. Далі влада прийняла рішення провести пенсійну реформу, збільшивши пенсійний вік, була ухвалена нова податкова реформа.

Ще одним негативним кроком нинішньої влади А.ЯЦЕНЮК назвав те, що українців позбавили своєї землі, продовживши перебування Чорноморського флоту РФ в Криму ще на 25 років.

Називаючи інші кроки чинної влади, А.ЯЦЕНЮК ще раз підкреслив, що апогеєм всіх цих дій стало знищення демократії і ув’язнення політичних опонентів в Україні.

«Немає жодного сумніву в тому, що ця влада на цьому не зупиниться. І будь-хто, хто буде суперечити чинному Президенту і чинній владі, буде або знищений, або ув’язнений, або виселений. Будь-хто, хто має інші позиції, буде знищений сьогоднішньою владою», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що сьогодні «українським питанням» займається весь світ – і Європа, і Америка, і Росія.

Але, на його переконання, українським питанням мають займатися в першу чергу самі українці.

«Тільки в наших руках зупинити наступ сьогоднішньої влади. Тільки в наших руках змінити країну», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що саме тому було прийнято рішення провести вищезазначену акцію.

«Ця акція – це звернення до українців – я прошу українців зробити перший крок, висловити свою позицію по відношенню до Президента. Я прошу українців подолати страх. Я звертаюсь до українців з цим закликом – не бійтеся, скажіть «ні» Президенту», - сказав він.

Він закликав всі опозиційні сили приєднатись до цієї акції, щоб зібрати якомога більше голосів.

На запитання, скільки планується зібрати голосів, він відповів: «Зберемо всі, що зберемо».

Водночас він припустив, що їх буде більше, ніж людей, які проголосували за чинного Президента на виборах.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, ці підписи дадуть можливість, в тому числі, тиснути на парламент з тим, щоб він ухвалив новий закон про імпічмент Президенту, внесений нещодавно А.ЯЦЕНЮКОМ на розгляд Верховної Ради.