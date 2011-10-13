Пшонка: докази провини Тимошенко підтвердив суд, апеляція - право захисту

Докази провини екс-прем`єра України, лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО, зібрані на досудовому слідстві, підтверджені судом, заявив генеральною прокурор країни Віктор ПШОНКА сьогодні журналістам, коментуючи винесений Печерським райсудом Києва вирок Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, генеральний прокурор заявив: "Я можу повторити те, що сказали державні обвинувачі. Вони разом із судом вивчили всі обставини скоєння злочину. Все те, що було зібране як доказ під час попереднього слідства, залишилося доказами і в суді, в ході судового розгляду". За словами В.ПШОНКИ, громадськість могла спостерігати за процесом із залу суду. "Єдине - всі обставини підтверджені судом і є вирок. Державні обвинувачі орієнтували суд на міру покарання – суд погодився і виніс свій вирок. Це все, що я можу прокоментувати", - сказав генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи є підстави в апеляційного суду відмінити вирок, В.ПШОНКА сказав: "Законом передбачено, що в термін 15 днів може бути подана апеляція. У рамках трьох місяців апеляційний суд має розглянути, якщо буде подана апеляція. Всі учасники судового процесу мають право робити свої зауваження на подану апеляцію".

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також впродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд прийняв рішення стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, спричинені НАК "Нафтогаз України" в розмірі 1,516 млрд. грн.