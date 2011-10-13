У Кабміні зацікавилися інтернет-магазинами

Кабінет міністрів України на засіданні 12 жовтня схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю», яким передбачено особливості організації дистанційної торгівлі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

У законопроекті «Про внутрішню торгівлю» окремою статтею вперше визначено особливості роботи інтернет-магазинів. Відповідно до цієї статті, підприємець повинен буде мати офісне приміщення, в якому він здійснюватиме оформлення й зберігання документів, пов`язаних із господарською діяльністю (зокрема щодо купівлі-продажу товарів).

Також підприємців зобов`яжуть надавати покупцям інформацію про їх найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, наявність патенту або ліцензії, товари та умови договору купівлі-продажу шляхом її розміщення в каталогах, буклетах, проспектах, інформаційних мережах, зокрема, мережі Інтернет.

Наразі законопроект перебуває на доопрацюванні в Кабміні перед подачею на розгляд Верховної Ради.