Генсек UMP: мовчати про вирок Тимошенко було б злочинно

Генеральний секретар Союзу за Народний Рух (UMP), правлячої партії у Франції, Жан-Франсуа КОПЕ заявляє про нехтування правом на справедливий суд відносно екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у відповідному комюніке, розміщеному на офіційному сайті UMP.

«Генеральний секретар UMP Жан-Франсуа КОПЕ висловлює тривогу з приводу вироку суду, яким колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО було засуджено до семи років ув’язнення, заборони протягом трьох років обіймати державні посади та стягнути штраф у розмірі майже 200 мільйонів доларів», - йдеться в документі.

«Генеральний секретар UMP нагадує, що не у його звичках критикувати рішення суду, особливо ті, які стосуються іноземної юрисдикції. Тим не менш, у даному випадку мовчання було б злочинним, адже тут були знехтувані права на справедливий суд», - вважає генсек UMP.

При цьому він висловлює думку, що необхідне зміцнення відносин між Україною та Європою не повинно обмежуватись лише економічними аспектами, адже Європа побудована на базі цінностей, однією з основних серед яких є незалежність судової системи. Це повинно мати серйозні наслідки для української влади.