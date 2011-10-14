Касьянов: Путін випадково збігся з Європою в думці про Тимошенко

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін не зацікавлений, щоб Україна була успішною країною.

Таку думку висловив екс-прем`єр-міністр Росії Михайло Касьянов в ефірі телеканалу ТВі.

При цьому політик зазначив, що успішність України, перш за все, "характеризується взаємовідносинами з ЄС і більшою інтеграцією в європейські структури".

Касьянов упевнений, що збіг у негативних оцінках з приводу вироку екс-прем`єру Юлії Тимошенко "від демократичних сил, європейської спільноти та Володимира Путіна має випадковий характер".

"Путіну сьогодні дуже важливо зрозуміти, як розвиваються відносини між Україною і Росією, і ті контракти, які були санкціоновані її (Тимошенко) урядом для підписання з Росією є основою цих відносин на цей період часу", - вважає екс-прем`єр.

"Путін зацікавлений безпосередньо в доходах "Газпрому", в монополії "Газпрому", в посиленні позицій "Газпрому" і тому розмивання цієї жорсткої позиції суперечить її інтересам. Це не ціннісний збіг інтересів. Він випадковий", - переконаний Касьянов.

Як відомо, Путін заявив, що не цілком розуміє, за що екс-прем`єр України Юлія Тимошенко отримала сім років ув`язнення.

Українська правда