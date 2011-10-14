Член Конгресу США вимагає від Януковича звільнити Тимошенко

Член Конгресу США Денніс КУСІНІЧ від Демократичної партії вважає, що обвинувальний вирок, винесений екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, має бути скасовано.

"Засудження колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО є ударом по українській демократії. Цей вирок необхідно скасувати", - йдеться в заяві конгресмена, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Д.КУСІНІЧ нагадав, що провідні міжнародні організації, такі як Amnesty International, закликали до негайного звільнення Ю.ТИМОШЕНКО та висловили сумніви у законності висунутих проти неї звинувачень.

"Я рішуче протестую проти цього політично-вмотивованого рішення, яке підриває верховенство права та міжнародні стандарти прозорих судових процесів. Я закликаю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА негайно звільнити колишнього прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО та повністю відновити її громадянські права, в тому числі право балотуватись на виборах", - йдеться в заяві конгресмена.