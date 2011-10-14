Попов пригрозив кадровими висновками

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вимагає, аби роботи на проблемних ділянках тепломереж особисто контролювали відповідальні працівники районних адміністрацій, комунальних служб та «Київенерго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні під час апаратної наради, присвяченої початку опалювального сезону в місті.

«Вкотре наголошую: якщо виникають проблемні ситуації на тепломережах під час початку опалювального сезону, відповідальні керівники районних адміністрацій, комунальних служб міста та «Київенерго» повинні особисто контролювати ліквідацію аварії. Перебувати на місці аварії вдень і вночі. Якщо я вночі або зранку приїду на об’єкт і не побачу там виконання ремонтних робіт, я зроблю відповідні кадрові висновки», – сказав керівник КМДА.

Говорячи про результати підготовки до опалювального сезону, О.ПОПОВ підкреслив, що під час профілактичних заходів цього року зафіксовано незадовільний стан інженерних мереж міста.

«Я погоджуюсь, що ситуація складна. Але цими поясненнями ми киян не обігріємо. Постачання тепла та гарячої води в столиці має бути стабільним», – наголосив він.

Звертаючись до чиновників, О.ПОПОВ зазначив, що головним правилом роботи міської влади має стати якісне виконання своїх обов’язків.

«Наголошую, робота, виконана «не гірше, ніж минулого року», – погано виконана робота. Працювати необхідно набагато краще, аніж минулого року. Прошу також запам’ятати це правило», – сказав голова КМДА.