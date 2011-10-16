Донька Тимошенко назвала вирок матері помстою

Донька засудженої екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР назвала вирок матері помстою.

«Цей суд - просто засіб помсти, цей суд говорить іншим противникам (влади): не вилазьте, не піднімайте голову, не намагайтеся боротися», - сказала Є.КАРР по телефону кореспонденту Guardian, повідомляє «Газета.ру».

Вона також сказала, що була шокована порушенням нової кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Це просто показує, що вони діють згідно зі своїм планом зі знищення політичних опонентів», - вважає Є.КАРР.

Вона розповіла, що через умови ув’язнення в її матері почалися проблеми зі здоров`ям, проте до неї не допустили лікаря.