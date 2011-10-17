Людмила Янукович відмінила візит у Бобрикове

Дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ не приїхала на святкування 235-річчя села Бобрикове Антрацитівського району Луганської області.

Про це УНІАН повідомила голова Бобриківської сільради Наталія ЧУПРИНА.

За її словами, запланований на 15 жовтня візит був скасований.

«Я не можу вам сказати, чому вона не приїхала», - сказала Н.ЧУПРИНА.

Голова сільради зазначила, що свято в Бобриковому все одно відбулося.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Н.ЧУПРИНА повідомила, що 15 жовтня Л.ЯНУКОВИЧ візьме участь у святкуванні 235-річчя села Бобрикове.

Історична дата заснування села - 14 жовтня, проте, готуючись до приїзду Л.ЯНУКОВИЧ, сільрада вирішила перенести урочистості на 15. Жителі села дуже чекали на її приїзд.

Минулого року жителі Бобрикового звернувся до Л.ЯНУКОВИЧ з проханням надати допомогу в пошуку коштів на реконструкцію будинку культури, і дружина Президента допомогла їм вирішити це питання. 29 січня цього року вона взяла участь в урочистому відкритті відремонтованого БК.

Село Бобрикове – центр Бобриківської сільської ради, до складу якої входять ще 4 села: Вишневе, Єгорівка, Клуникове і Новокрасновка.

Населення села Бобрикове – 920 чоловік.