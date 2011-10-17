Доньці Тимошенко страшно, що маму можуть знищити
"Велике око" постійно стежить"
Донька Юлії Тимошенко Євгенія підозрює, що за нею давно встановлено стеження.
"Я вже давно знаю симптоми того, що мій телефон "на прослушці", знаю, що говорити в цих випадках. Якщо бачимо "хвіст", то теж в курсі, як діяти...", - розповіла вона "Огоньку".
На питання, чи не вибігала вона, "як у детективних фільмах, через задні двері бару", Євгенія відповіла:
"І таке бувало".
Водночас, за словами дочки Тимошенко, до Страсбурга вона виїхала "легально і легко".
"На собі особисто я ніякого тиску не відчуваю. Але знаю, що є якесь "велике око", яке постійно за мною стежить", - сказала вона.
Коментуючи судове засідання, на якому Тимошенко було винесено вирок, Євгенія розповіла, що вони "намагалися знайти смішне в цьому абсурді, названому чомусь судом".
"Було щось жалюгідне і смішне в тому, як режим боїться народу, тому й вигнав публіку із зали. Як суддя, який не відрізняється сміливістю, обливається у своїй мантії потом, а його помічник, щоб зберегти напудрене обличчя правосуддя, врубає на повну кондиціонер. І смішно, і сумно, і прикро...", - зазначила вона.
Коментуючи висловлювання про те, що в`язниця може піти "на користь" рейтингу Тимошенко, Євгенія сказала:
"Це з боку так виглядає, що їй все одно. А ви спробуйте навіть день пробути в кам`яному мішку з ґратами на вікнах! Досить тяжке випробування навіть для сильних і здорових чоловіків. Там холодно, немає гарячої води... Всі наші "політичні" утримуться в одному СІЗО, де найстрашніші умови".
"Згодна, що її популярність зростає. Але мені особисто як дочці страшно: раптом побоявшись такої популярності, її знищать?", - додала вона.
Водночас вона заявила, що у Тимошенко "немає почуття страху".
"Ось зараз вона вже два місяці у в`язниці, а це від неї до нас ідуть сили й енергія, щоб пережити все це. У неї, мені здається, взагалі немає почуття страху. А ми - родина, колеги, друзі - з іншого тіста: боїмося того, що буде тепер, після вироку, але докладаємо всіх зусиль, щоб вона цього не помітила. Вона, звичайно, наше удавання відчуває, і від цього їй тільки важче, але вигляду не подає", - розповіла Євгенія.