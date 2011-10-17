Мірошниченко: Янукович не тиснутиме на ВР заради Тимошенко

Президент Віктор Янукович не буде тиснути на Верховну Раду з метою прийняття рішення щодо декриміналізації статті, за якою засуджено екс-прем`єра Юлію Тимошенко.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді, депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко в ефірі 5 каналу.

"Немає достатньо підстав говорити, що рішення про декриміналізацію частини 3 статті 365 буде ухвалюватись президентом, або в його кабінеті. Я думаю, що це буде колегіальне рішення", - зазначив він.

"Сьогодні на засіданні фракції Партії регіонів, де я брав участь, це питання жваво обговорювалось. Рішення не було ухвалено, але однозначно, і мені здається чітко, було прокоментовано нашим колегою Єфремовим, що нам треба рухатись до вдосконалення законодавства", - уточнив депутат.

"Я вас можу запевнити, що президент не буде втручатися, так само як він не втручався в судовий розгляд, так само не буде втручатися в повноваження парламенту ухвалювати рішення", - сказав Мірошниченко.

"Президент не буде тиснути на парламент з метою політичної доцільності. Це буде виключно правова логіка. Ця логіка буде результатом, як роботи профільного комітету, так і підсумком голосування Верховної Ради", - підсумував він.

Українська правда