МЗС підтверджує, що Янукович не їде до Брюсселя

Київ. 18 жовтня. УНІАН. МЗС підтверджує інформацію про перенесення візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя 20 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

“Дійсно, ми інформацію підтверджуємо”, - сказав він.

Разом з тим, О.ДИКУСАРОВ зазначив, що наразі йдеться про перенесення строків візиту.

За словами О.ДИКУСАРОВА, Україна зацікавлена у продовженні діалогу з Європейським Союзом найближчим часом.

Він також зазначив, що практичні переговори щодо угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі тривають за графіком. “Політичний діалог з ЄС на найвищому рівні є пріоритетом діяльності керівництва держави”, - сказав речник МЗС.

За словами О.ДИКУСАРОВА, оскільки інтеграція у Європейський Союз, кінцевою метою якої є набуття повноправного членства, є стратегічним завданням зовнішньої політики України, українські дипломати робитимуть усе можливе для того, щоб завершити переговори по угоді про асоціацію і зоні вільної торгівлі до кінця цього року.

“Поки що є деякі невизначені питання, але ми над ними працюємо і ми переконані у тому, що нам вдасться завершити переговори по угоді про асоціацію до кінця цього року”, - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, з чиєї ініціативи було перенесено візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, О.ДИКУСАРОВ зазначив, що поки що йому це невідомо.