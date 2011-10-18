Королевська знайшла зрозумілу для німців аналогію

Українська влада зводить нову «берлінську стіну» на кордоні України та Євросоюзу. Але українська опозиція вживе всіх заходів з протидії репресіям в Україні і не допустить формування диктатури в країні. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА - народний депутат України (фракція «БЮТ - Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва під час зустрічей у Берліні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, зокрема, вона наголосила, що «відмова прийняти політичне рішення у справі Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиціонерів означає, що правляча в Україні партія поставила свої амбіції вище євроінтеграційних перспектив України. Фактично, країна стає заручником боротьби без правил, спрямованої на усунення політичної конкуренції. Репресіями проти лідерів опозиції, діями, які вже засудили світові лідери, українська влада зводить нову «берлінську стіну» на кордоні України та Євросоюзу».

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що реакція європейських і світових лідерів стала холодним душем для нинішньої української влади. «Проте виявилось, що вони не в змозі відмовитися від репресивних дій. Зі свого боку опозиція вживе всіх заходів з протидії репресіям в Україні і не допустить формування диктатури в країні», - заявила депутат.

«Спроби будь якою ціною, навіть протизаконними методами, нейтралізувати опозиційні сили в особі лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО демонструють кризу влади і нездатність боротися чесно. Влада боїться і заковує в кайдани тих, хто не хоче іржавіти разом з нею», - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, «привид диктатури в Україні став реальністю після того, як була розгорнута компанія проти Ю.ТИМОШЕНКО. Репресивні дії влади щодо неугодних політиків повертають країну у сталінські часи НКВД, коли на кожного, хто має власну думку, обрушувалася вся потужність державної машини».

«Справа Ю.ТИМОШЕНКО - яскравий приклад політики подвійних стандартів і подвійних принципів, які зараз існують в Україні. Якщо кожен, хто не згоден з діями влади, вважатиметься злочинцем, значить мільйони людей, які віддали свої голоси на останніх президентських виборах за Ю.ТИМОШЕНКО, теж можуть опинитися поза законом. Це просто ознака параної у влади», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У прес-службі депутата повідомили, що 17-19 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКА перебуває в Німеччині з робочою поїздкою на запрошення Німецької ради із зовнішньої політики (DGAP). У програмі - зустрічі з главами комітетів і депутатами Бундестагу, переговори в міністерствах і відомствах ФРН, відвідування торгово-промислових палат і об`єднань німецької промисловості, а також участь у роботі круглого столу «Співпраця України-ЄС по боротьбі з корупцією. Значення ЗМІ в цьому питанні », організованому Центром ім. Бертольда Бойца.