Томенко закликає опозицію не наступати знову на «київські» граблі

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО пропонує усім демократичним опозиційним політичним партіям чітко визначитися з участю у виборах Київського міського голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він зазначив, що, оскільки Києвом і досі керує «команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО-ПОПОВА», опозиція мусить невідкладно домовитися про принципи підготовки до виборчої кампанії та зробити усе, щоб нарешті перетворити Київ в українську, європейську столицю.

«Не можна допустити повторення попередніх помилок, а тому в опозиції має бути єдиний кандидат на посаду Київського міського голови. Тільки за таких обставин можна перемагати», - наголосив віце-спікер.

«Що стосується виборів до Київської міської ради, то я переконаний, що БЮТ, «Фронт Змін» та Блок Кличка, в разі, якщо він продовжує залишатися в опозиції, та інші демократичні політичні сили повинні підписати угоду про координацію дій під час виборів до Київської міської ради та створення більшості у Київраді за результатами виборів», - сказав М.ТОМЕНКО.

«Це дасть можливість контролювати владу і реалізовувати довгоочікуваний в Україні проект Києва як української та європейської столиці», - додав він.