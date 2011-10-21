Ющенко почув у Азарова галицький акцент і аплодує

Прем'єр Микола Азаров подав гарний приклад вивчення української мови.

Про це заявив екс-президент Віктор Ющенко в ефірі Шустер Live, коментуючи виступ Азарова під час засідання уряду в четвер.

"Приємно, що Микола Янович говорить українською мовою майже чисто, навіть з галицьким акцентом", - зазначив екс-президент.

"Це гарний прогрес", - додав він.

"Я цьому просто аплодую. Це гарний приклад прем’єр-міністра", - вважає Ющенко.

Українська правда