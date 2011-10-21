Ющенко почув у Азарова галицький акцент і аплодує
22:24, 21 жовтня 2011Політика
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"Це гарний прогрес"
Прем'єр Микола Азаров подав гарний приклад вивчення української мови.
Про це заявив екс-президент Віктор Ющенко в ефірі Шустер Live, коментуючи виступ Азарова під час засідання уряду в четвер.
"Приємно, що Микола Янович говорить українською мовою майже чисто, навіть з галицьким акцентом", - зазначив екс-президент.
"Це гарний прогрес", - додав він.
"Я цьому просто аплодую. Це гарний приклад прем’єр-міністра", - вважає Ющенко.
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