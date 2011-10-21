Ющенко вважає, що у справі Тимошенко вже назріває амністія

Екс-президент Віктор Ющенко вважає, що в справі екс-прем`єра Юлії Тимошенко вже відбувається "амністиційний процес".

Про це він сказав в ефірі Шустер Live, коментуючи суд над Тимошенко щодо підписання газових угод з Росією в 2009 році.

"Місія суду, його головна мета, на мій погляд, могла заключатися в одному: як відвернути Україну від оцієї фатальної угоди, як спонукати націю консолідуватись. Бо ми при такій угоді жити не будемо", - заявив він.

"Турки сказали, що вони на таких умовах жити не будуть, поляки сказали, що вони при таких умовах жити не будуть. Українська нація розділена, як завжди, пополам - через політизацію", - додав Ющенко.

"Мені б хотілось бачити, що українська влада, українська опозиція і, головне, українська нація, консолідувалися навколо того, що такого роду угода не є конституційною, є такою, що не відповідає економічним розрахункам", - додав екс-президент.

При цьому Ющенко виразив впевненість, що "у справі Тимошенко уже триває амністиційний процес".

"Майте на увазі, що цей епізод… Дійсно, знаєте, вина або суть суду не заключається в тяжкості самого судового вироку, самої кари. Суть, і одна із провідних цілей судової і правової системи, - невідворотність", - заявив екс-президент.

"Це тема, чутлива. Думаю, що пройдемо її. Але, якщо ми не дамо відповідь на дійсно ключову проблему, через два-три роки ви дійсно будете бачити іншу країну", - уточнив він.

Українська правда