Опозиція не збирається згортати намети під Печерським судом

Блок Юлії Тимошенко і партія «Батьківщина» поки що не збираються демонтувати наметове містечко під стінами Печерського районного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, встановлення наметового містечка стало акцією протесту у день, коли була заарештована Ю.ТИМОШЕНКО (5 серпня). «Активісти продовжать свою боротьбу. Наметове містечко буде продовжувати свою роботу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також повідомив, що найближчим часом Комітет опору диктатурі розгляне питання про проведення акції протесту усіх опозиційних партій та громадських організацій.

За словами О.ТУРЧИНОВА, це будуть акції з вимогою розпуску Верховної Ради та необхідності виконання усіх соціальних зобов’язань з боку влади.