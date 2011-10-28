Дипломатів РФ просять не нагнітати штучних проблем з мовою у Криму

У «Нашій Україні» просять російських дипломатів не нагнітати штучних проблем з мовою у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, член політичної ради «Нашої України» Данило ЛУБКІВСЬКИЙ розкритикував заявиву Генерального консула Російської Федерації в Сімферополі Володимира АНДРЄЄВА про те, що Росії необхідно наполегливіше вимагати надання російській мові статусу державної у Криму.

«Коментарі російських дипломатичних агентів в Україні, що стосуються мовних питань, дуже часто виходять за межі дипломатичної етики. Останні коментарі російського консула в Криму, який не розуміє української мови, хоч тривалий час працює в Україні, є виявом прогалин у знаннях, що є небезпекою для його компетенції», – заявив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Справжня небезпека – це невігластво. Склалася непоодинока і ненормальна практика, коли дипломатичні представники Російської Федерації – чи у Львові, чи в Сімферополі – коментують питання мов, історії, відносин між українським і російським народами з позиції середньовічного мракобісся. Один аматор історичних розвідок розмірковує, що українську мову до Львова принесли більшовики у 1939 році. Іншому спеціалісту бракує знань мови держави перебування. Проблема не в тому, що дипломатичні працівники розписуються у неграмотності. Проблема в тому, що такі заяви виявляють глибокі шовіністичні комплекси, які найдужче псують відносини Росії з усіма сусідніми державами», – зауважив він.

«Ясно, як Божий день, що в Україні, у Криму немає проблем з російською мовою, яка має тут свій особливий статус. Інструкції для ліків друкуються двома мовами. Безсумнівно, що проблема російської мови провокується штучно. Російському консулу в Криму варто порекомендувати наполегливості не в провокаційних коментарях, а в здобутті знань. Видатна російська дипломатична школа здатна представити в Україні таких фахівців, які не принижуватимуть її статус», – підкреслив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, В.АНДРЄЄВ в інтерв`ю «Севастопольской газете», розміщеному на сайті видання 27 жовтня, розповів, що «Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості». На думку дипломата, «ситуація щодо російської мови (у Криму) неприйнятна і штучно нав`язана». Як вважає В.АНДРЄЄВ, «в Криму російська мова має користуватися широкими правами, порівнянними з державним. Це потрібно переважній більшості тих, хто проживає тут. Це їхнє право та їхній інтерес. І це право й інтерес мають дотримуватися».

За словами генконсула, він «ніколи не чув жодного серйозного аргументу проти надання російській мові статусу другої державної мови. Немає такого аргументу. Це очевидне рішення, яке б зняло багато проблем».

Як вважає В.АНДРЄЄВ, «у Криму ситуація з російської мови якась неприродна, ненормальна». І навів аргументи: «Я ж дивлюся телевізор - в основному, там українська мова. В аптеку заходжу і намагаюся купити якісь ліки, тільки по пам`яті згадую, що це проти цього. А так нічого не розумію, хоча в українській мовній сфері я живу півтора роки і більшість загальних термінів розумію. Але не специфічних термінів». Подібне, на думку дипломата, може представляти загрозу життю людей. «І це права людей, яких потрібно відстоювати! І я з жалем відзначаю, що Росія не ставить в офіційних форматах питання російської мови в належному ступені наполегливості», - сказав В.АНДРЄЄВ.

Також генконсул РФ у Сімферополі вважає, що в Криму має бути не одна, а 10-15 шкіл із російською програмою навчання.