Суд дозволив "Батьківщині ставити намети

27 жовтня у Дніпропетровську Апеляційний адміністративний суд визнав незаконною і скасував постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14 вересня про заборону ВО «Батьківщина» встановлювати інформаційно-агітаційні намети партії у місті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації «Батьківщини».

За словами голови Дніпропетровської міської організації партії Максима КУРЯЧОГО, наступного тижня у місті розпочинається акція «Земляки на підтримку Юлії Тимошенко!»

«Наступного тижня ми втричі збільшимо кількість своїх наметів по місту - до 24 одиниць - для збору листів, звернень дніпропетровців на підтримку своєї землячки, які щотижня передаватимемо до Києва. Запрошуємо всіх для виявлення своєї громадянської позиції та вимагаємо звільнити Юлію ТИМОШЕНКО», - повідомив М.КУРЯЧИЙ.