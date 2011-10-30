Янукович і Азаров привітали автомобілістів

12:48, 30 жовтня 2011
Політика
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Побажали оптимізму

. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ привітали працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства з професійним святом.

У своєму привітанні Президент зазначив, що розбудова транспортних мереж України, забезпечення належного стану магістралей та підвищення якості пасажирських і вантажних перевезень є пріоритетними напрямами розвитку однієї із найважливіших галузей національної економіки.

Він побажав автомобілістам і працівникам дорожнього господарства міцного здоров'я, родинного благополуччя та успіхів.

Своєю чергою, М.АЗАРОВ наголосив, що від злагодженої роботи автомобілістів значною мірою залежить як зростання економічного потенціалу держави, так і успішна інтеграція України до європейської спільноти, оскільки в усьому світі саме рівень розвитку автотранспортної галузі та дорожньої інфраструктури є однією з визначальних складових у процесі поглиблення взаємовигідних партнерських відносин з іншими державами.

«Окремим важливим завданням є підготовка до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, і саме від Вас залежатиме, яким буде перше враження від нашої держави у всіх, хто завітає до України та скористається послугами автомобільного транспорту», - підкреслив прем’єр, звертаючись до працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства.

Глава уряду побажав їм міцного здоров’я, щастя, добробуту, оптимізму, нових звершень та плідної праці на благо України.

Тексти привітань розміщені на сайті глави держави та Урядовому порталі.

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