Дніпропетровський суд заборонив акцію Яценюка

Дніпропетровський окружний адміністративний суд 28 жовтня своїм рішенням заборонив партії «Фронт Змін» проводити акцію «Україна проти Януковича» у Нікополі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної організації «Фронту Змін».

«29 жовтня представник Нікопольського міськвиконкому вручив керівнику Нікопольської організації партії «Фронт Змін» Олегу КИРИЧЕНКУ рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про обмеження права на мирне зібрання та заборону Нікопольській міській організації «Фронту Змін» встановлення інформаційних наметів і проведення акції «Україна проти Януковича», - наголошується у повідомленні прес-служби

Місцева організація «Фронту Змін» подаватиме апеляцію на це рішення суду відповідно до ст. 34 Конституції України, якою кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

За інформацією прес-служби партії, такі дії влади збільшують активність громадян та кількість прихильників акції «Україна без Януковича», що триває на Дніпропетровщині.

Як повідомляв УНІАН, «Фронту Змін» розпочав акцію «Україна без Януковича» 12 жовтня.

В ході акції активісти партії збирають підписи громадян під листівкою «Україна проти Януковича!».

У листівці наголошується: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

Листівки з підписами партія передасть Президентові.