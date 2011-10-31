Опозиція хоче почути від Азарова, що Україна віддасть за дешевий газ

Фракція НУ-НС пропонує під час Години запитань до уряду заслухати прем’єр-міністра України Миколу АЗАРОВА щодо результатів переговорів з Москвою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО заявив на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій та комітетів парламенту.

«Ми не розуміємо про що домовились в Москві - ні про зону вільної торгівлі, ні про газові угоди», - наголосив М.МАРТИНЕНКО.

При цьому він додав: «У нас немає ніякого бажання повторювати поведінку в залі під час розгляду Харківських угод (Під час ратифікації Харківських угод у травні 2010 року представники опозиції блокували трибуну ВР, кидали у зал димові шашки і яйця, також між депутатами виникали бійки – УНІАН)».

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що домовленості з Росією щодо газу, а також вступ України до зони вільної торгівлі в рамках СНД є дуже важливими, а «все робиться чомусь таємно». «Ми хочемо публічно почути позицію по цих двох питаннях», - наголосив він.

За словами лідера фракції НУ-НС, уряд має чітко сказати, що Україна віддасть, якщо Росія погодиться знизити ціну на газ.

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН нагадав, що, відповідно до регламенту ВР, інформація та звіт голови уряду може заслуховуватись за рішенням парламенту. Він підкреслив, що в такому випадку необхідно внести відповідний проект постанови і проголосувати про те, щоб прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ давав відповіді на запитання. Водночас спікер спрогнозував, що при розгляду такої постанови «виникнуть певні тертя».

Він запропонував, щоб на запитання щодо домовленостей у Москві доповідав хтось з міністрів, але, оскільки в сесійній залі буде присутній і прем’єр-міністр України, то депутати і йому можуть поставити запитання.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ висловив здивування з приводу того, чому опозиція хоче визначати теми спілкувань з представниками Кабміну під час Години запитань до уряду. За його словами, ці теми має визначати весь парламент, тобто всі фракції та групи. О.ЄФРЕМОВ запропонував у п’ятницю розглянути питання щодо соціальної політики в контексті формування проекту держбюджету на 2012 рік.