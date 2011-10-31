Конгрес США готує Резолюцію стосовно Тимошенко і проситиме звільнити її

Конгрес США може засудити вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та вимагатиме звільнити її на час розгляду апеляції.

Про це йдеться у проекті Резолюції №435 Конгресу США, неофіційний переклад тексту якої оприлюднено на порталі “Главком”.

У проекті Резолюції Палати представників Конгресу США зазначається, що судові справи проти Ю.ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА були сприйняті міжнародною спільнотою як політичне переслідування опозиції владою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Також у документі звертається увага на ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО на понад 2 місяці під час судового процесу та відмову суду в проханні про обстеження екс-прем’єра особистим лікарем.

Палата представників проситиме, щоб Ю.ТИМОШЕНКО звільнили з в’язниці на час розгляду апеляції на її вирок.

Також, згідно з проектом Резолюції, конгресмени вимагатимуть від української влади негайно звільнити всіх політичних в’язнів, а також забезпечити ув’язненим належне медичне обслуговування.

Крім того, Палата представників вимагатиме, щоб Україна дотримувалася принципів демократії та верховенства права, поважала права людини, захищала свободу слова і право людей на мирні зібрання.

За інформацією «Главкома», текст документа вже погоджено з представниками Білого Дому та Державного департаменту США і його прийняття очікується найближчим часом.

Проект резолюції 13 жовтня зареєструвала співголова групи підтримки України в Конгресі Мерсі КАПТУР.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади впродовж трьох років після відбування покарання.

25 жовтня захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО повідомив, що передав до канцелярії Печерського райсуду Києва апеляцію на вирок Ю.ТИМОШЕНКО у «газовій» справі.