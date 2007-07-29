Кириленко: це анекдот вже якийсь

Один з лідерів блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає незаконним намір відкрити 31 липня позачергову сесію Верховної Ради 5 скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні на Хмельниччині.

«Це анекдот вже якийсь», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, сьогодні у ВР немає 300 народних депутатів. В.КИРИЛЕНКО нагадав, що на минулій сесії парламенту голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зачитав 167 заяв депутатів від фракцій БЮТ та «Наша Україна» про припинення повноважень. «І він зробив цей процес незворотнім», - сказав В.КИРИЛЕНКО. Таким чином, за його словами, позачергова сесія парламенту 31 липня буде не чим іншим як «зборами депутатів під куполом».

При цьому В.КИРИЛЕНКО нагадав, що ці збори відбуватимуться за державні кошти. Він закликав О.МОРОЗА і Адама МАРТИНЮКА у зв’язку з цим подумати про кримінальну відповідальність у зв’язку з незаконним використанням державних коштів. «Якщо вони хочуть, то нехай у своїх офісах на Печерську такі збори проводять», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня прес-служба Верховної Ради України повідомила, що 27 липня голова Верховної Ради України п`ятого скликання О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.