На Банковій знайшли вади в законопроекті про вибори

Ухвалення закону про вибори народних депутатів України у повній редакції, запропонованій представниками більшості, може поставити під сумнів легітимність парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник Президента України – керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марина СТАВНІЙЧУК заявила сьогодні під час комітетських слухань щодо законопроектів про вибори народних депутатів.

«Як на мене, проект більшості викликає цілу низку зауважень дуже серйозного правового характеру. І треба на ці речі дивитися дуже серйозно. Треба серйозно аналізувати ті вади, які можуть потім в наступному році коштувати для держави дуже багато – нелегітимності майбутнього парламенту», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона наголосила, що законопроект містить низку неконституційних положень.

«На жаль, запропонований законопроект, який вочевидь буде підтриманий парламентом, демонструє суттєвий відступ від досягнутого рівня правового регулювання виборчого законодавства та створює великі можливості для маніпуляцій», - сказала вона.

М.СТАВНІЙЧУК також наголосила, що це створить недовіру до результатів виборів, як в середині країни, так і за її межами.

«Тому, шановні народні депутати, або ми граємо за правилами чесно, відверто, демократично, або хтось буде грати не за цими правилами і в підсумку ми отримаємо дестабілізацію ситуації в країні», - додала радник Президента.

Довідка УНІАН. 10 жовтня народні депутати з фракцій більшіості Олександр ЄФРЕМОВ, Ігор ШАРОВ, Ігор РИБАКОВ, Володимир ОЛІЙНИК, Адам МАРТИНЮК і Олександр КОЗУБ зареєстрвували проект закону про вибори народних депутатів.

Законопроектом пропонується визначити, що вибори народних депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою.