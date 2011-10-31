Присяжнюк співпрацюватиме з чорнобильцями й афганцями

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК підписав сьогодні угоди про співпрацю з обласною організацією Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», обласною організацією ветеранів України та обласною організацією ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, угодами передбачені усі пункти співпраці, що допоможуть оперативніше вирішити проблемні питання зазначеної категорії громадян.

Згідно з документами, Київська облдержадміністрація зобов’язалася підвищити якість соціального обслуговування ветеранів та інвалідів, опрацювати питання щодо утворення обласного фонду підтримки ветеранів, виділити 39-ти інвалідам-ампутантам, ветеранам Афганістану та ветеранам війни автомобілі, сприяти виділенню ділянок під індивідуальне будівництво, місць в гаражних кооперативах та стоянках, а також своєчасній видачі актів на право власності на земельні ділянки.

Водночас, до угод увійшли і питання, які потребують вирішення на законодавчому рівні, наразі вони уже опрацьовуються Центром законодавчих ініціатив, створеним при Київській облдержадміністрації.

У повідомленні також нагадується, що напередодні за ініціативи голови Київської обласної державної адміністрації А.ПРИСЯЖНЮКА було утворено Консультативну раду з питань соціального захисту окремих категорій громадян Київської області у складі голови Ради, його двох заступників, секретаря та п`ятнадцятьох членів ради. Метою утворення постійно діючого консультативно-дорадчого органу є забезпечення гідного рівня соціального захисту населення Київської області, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері захисту окремих категорій громадян.