Венеціанська комісія пропонує партіям шукати консенсус

Секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ вважає, що новий закон про вибори має бути результатом консенсусу між усіма політичними силами в українському парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він заявив в ефірі каналу.

"Це не звичайний закон, де можуть бути різні думки з цього приводу. Це закон, який визначає правила гри для політичного життя країни. Це законодавство має бути нейтральним, а не надавати переваги одній стороні і позбавляти їх іншу. Тому це може стати сигналом, який може мати негативні наслідки для суспільства. Суспільство може не бути впевненим у результатах, об`єктивності результатів виборів", - сказав Т.МАРКЕРТ.

Секретар Венеціанської комісії при цьому зазначив, що сьогодні при відсутності консенсусу у Верховній Раді цей закон підтримується більшістю, що свідчить про те, що більшість використовує прийняті зміни проти опозиції.

Т.МАРКЕРТ також висловився проти частих змін виборчого законодавства.

"Небажано змінювати виборче законодавство менш ніж за рік до виборів, інакше це дасть очевидну перевагу одній стороні і відбере в іншої. Виборчі закони повинні бути стабільними. Виборчий кодекс має бути єдиним, тоді впливати на результати виборів буде набагато важче", – зазначив секретар Венеціанської комісії.

Він також вважає, що збільшення прохідного бар`єру з 3 до 5% може викликати проблеми для невеликих партій.

"Загальноприйнята практика в Європі: такий бар`єр має бути 3-5%. Якщо підняти його до 5%, то це не суперечить національним стандартам. Але, з іншого боку, такі зміни можуть призвести і до інших нововведень. Наприклад, до заборони участі блоків. А це може стати проблемою для невеликих партій, які не зможуть отримати представництво у парламенті. Тим більше, якщо ця зміна впроваджується однією партією проти іншої, а консенсусу немає", – підкреслив Т.МАРКЕРТ.

Секретар Венеціанської комісії також висловився за те, щоб Україна використовувала пропорційну систему виборів, але з відкритими списками: "коли виборець бачить, за кого голосувати, і підтримує конкретних людей".