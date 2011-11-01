МВС: Родичі мера Обухова не вбивали водія КАМАЗу

Новина про те, що від побоїв у обухівської міліції помер водій КАМАЗу, в який 20 жовтня на своїй «Тойоті» врізався і загинув мер Обухова Володимир Мельник, виявилася "качкою".

Про це пише газета "Сегодня".Нібито хлопця в Обухівському РВВС забили до смерті родичі загиблого - син, кум і зять. У київській облміліції спростували не тільки смерть 26-річного водія КАМАЗу, але і його затримання.

«Це безпідставні чутки, - розповів виданню начальник прес-служби Микола Жукович. - По-перше, хлопець не перебував у РВВС, він - свідок у справі, а не затриманий. Коли він побачив повідомлення про свою смерть, то відпросився з роботи і пішов помолитися до церкви. Хоча до цього майже ніколи не ходив. Непорядно, що його доводять психологічно, а родичів мера звинувачують у побитті ».

Як з`ясувала «Сьогодні», керівництво водія зараз спеціально дає йому маршрути подалі від місця того страшного ДТП. Кримінальна справа розслідується, тривають експертизи.