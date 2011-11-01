Податковій пояснюють: для малого бізнесу «контрагент» - просто лайка

Норма Податкового кодексу, що зобов`язує підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, надавати первинні документи, призведе до тінізації малого бізнесу.

Таку думку сьогодні під час прес-конференції в УНІАН висловила голова Чернігівської профспілки підприємців Олена ВАРНАКОВА, коментуючи прийнятий 20 жовтня Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва)".

За словами О.ВАРНАКОВОЇ, "ніхто нікому не розказує, що не внесено поправку до ст. 44 Податкового кодексу, яка вимагає від кожного суб`єкта мати в наявності первинні документи... У другому абзаці цієї статті сказано: платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, які визначено абзацом першим цього пункту. Це первинні документи», - говорить вона.

Як заявила О.ВАРНАКОВА, відсутність таких документів спричинює фактичні перевірки. Можливий також варіант, що документи надаватимуть фірми, які мають право розмитнювати товари під час надходження до України. А це може стати в свою чергу тіньовим податком, вважає вона. «Спрощеної системи оподаткування не буде», - заявила О.ВАРНАКОВА.

Крім того, запроваджується новий вид звітності в розрізі контрагентів, що значно ускладнює роботу малого бізнесу. «Найменший бізнес, ось ринки, для них слово «контрагент», для більшості, це просто лайливе слово», - зазначає підприємець.

Заступник голови Всеукраїнської профспілки "Столиця-регіони" Юрій ЄРЕМЕНКО також повідомив, що на сьогодні податкові органи збирають інформацію про те, скільки підприємців орендують на ринках торгові місця.

Як повідомляв УНІАН, Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва)" Верховна Рада України прийняла 20 жовтня 2011 року.

Підприємці вимагають, щоб Президент України ветував цей закон і з цією метою планують провести акцію протесту 3 листопада в Києві.

На думку експертів, цей закон спрощує процедуру репресій контролюючих і силових органів щодо бізнесу. Так, у законі закріплено право податківців анулювати свідоцтво платника податків за наслідками перевірок; ставка оподаткування прив`язана до мінімальної зарплати; ліквідується фіксований патент, що призведе до того, що люди змушені платити податки незалежно від того, одержали вони доходи від бізнесу чи ні. Також закон скасовує мораторій на перевірки, якого підприємці добилися після Податкового майдану. Крім того, в законі не враховано вимогу підприємців – скасувати заборону фізичним особам-підприємцям на роботу з юридичними особами, яку було запроваджено з січня ц.р. Податковим кодексом.