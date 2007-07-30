На позачерговій сесії приймуть присягу нові депутати?

Народний депутат V скликання від СПУ Сергій КУЗЬМЕНКО не виключає, що на позачерговій сесії Верховної Ради можуть скласти присягу ті депутати, які прийдуть на зміну тим, що склали мандати «бютівцям» і «нашеукраїнцям».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Соціалістичної партії України, про це він заявив виданню «Коммерсант-Украина».

“Не виключено, що засідання почнеться зі складання присяги новими народними депутатами, які прийдуть на зміну вибулих представників «Нашої України» і БЮТ», - сказав С.КУЗЬМЕНКО.

Він також зазначив, що «спікер може анулювати частину заяв депутатів "Нашої України" і БЮТ про вихід з фракцій, що свого часу стало підставою для проведення дострокових виборів».

«У заявах депутатів про вихід з фракцій йдеться, що вони написані для виконання указу Президента від 26 квітня. Оскільки цей указ глава держави відмінив, можна визнати заяви такими, що втратили чинність з усіма правовими наслідками», - зазначив С.КУЗЬМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня голова Верховної Ради України п`ятого скликання Олександр МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.