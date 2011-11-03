Політолог: заява Януковича може призвести до силового сценарію

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що заява Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про закупівлю зброї для скоєння нападів на органи влади може стати способом можливого посилення поліцейських функцій держави.

Про це політолог заявив в коментарі УНІАН.

«Це може бути пов`язано з посиленням поліцейських функцій держави і легитімизацією можливого силового крену: якщо є озброєні люди, то повинна бути і збройна відсіч. Я не думаю, що є якийсь страх і цей страх головний, хоча я його не виключаю», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, головним для В.ЯНУКОВИЧА є обґрунтування мотивів для можливого сценарію переорієнтації на «силову державність». На думку політолога, це може бути єдиний з погляду влади спосіб стримати натиск активності протестуючих мас і тих, хто формуватиме нову протестну опозицію.

«Це може бути попередження, що силовим шляхом, за допомогою протестів, добитися нічого не можна, що на силові дії завжди знайдеться відповідь з боку силових структур», - резюмував політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади. В.ЯНУКОВИЧ сказав, що йому правоохоронні органи передали інформацію про те, що зараз триває закупівля зброї і підготовка до нападів на органи влади.