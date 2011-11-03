На Грушевського міліція «замела» двох свободівців

Під Верховною Радою затримано двох журналістів ВО «Свобода», заявляють у партії

Київ. 3 листопада. УНІАН. Сьогодні під час акції біля Верховної Ради було затримано журналіста, керівника прес-служби Київської міської організації ВО «Свобода» Кирила БАБЕНЦОВА і журналіста газети ВО «Свобода» Едуарда ІГОЛЬНІКОВА.

ПРО це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода», наголосивши, що Е.ІГОЛЬНІКОВА «було брутально побито».

«Свободівців» тримають в автозаку. Наразі невідомо, куди їх везтимуть. Деталі з’ясовують», йдеться у повідомленні.