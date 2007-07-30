Останні події нагадують Катеринчуку хроніку 2004 року

Представник блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК переконаний, що в Україні розпочалася широкомасштабна кампанія з дискредитації блоку.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я не хотів би пов`язувати всі ці речі з поверненням ЦУШКА на батьківщину, але, на мою думку, розпочалася широка кампанія по дискредитації цього блоку, зокрема й першого номеру. Це видно й по тим публікаціям провокаційного характеру", - сказав М.КАТЕРИНЧУК. (Планується, що першим номером у списку “НУ-НС” буде Юрій ЛУЦЕНКО - УНІАН).

М.КАТЕРИНЧУК переконаний, що нині реалізується сценарій силової протидії активістам “Нашої України – Народної самооборони”. «Сьогодні реалізується сценарій силової протидії активістам блоку... Випадок з ДОНІЄМ, до якого невідомі увірвалися вночі в квартиру, понищили його автомобіль, – це елемент залякування», - переконаний він.

М.КАТЕРИНЧУК нагадав про те, як міліція конфіскувала намети блоку на Хмельниччині, про поранення активіста блоку в Луганській області, який зараз знаходиться в реанімації тощо. «Все це нагадує хроніку 2004 року, коли ми готувалися до другого туру виборів", - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК закликав суспільство активніше реагувати на подібні випадки. «Розгортається боротьба між народовладдям та олігархічною республікою, де панувати будуть виключно люди ЯНУКОВИЧА та фінансово-промислові групи, які працюють на свої інтереси», - переконаний він.

«Сьогодні мова йде про свідомий вибір громадян. Чи буде у нас демократична коаліція та демократичний уряд, чи залишиться все як є та ще й згортання свободи слова», - підсумував М.КАТЕРИНЧУК.