Єхануров заявляє, що затягування коаліційних переговорів не позначиться на ВВП

Київ. 24 травня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що затягування коаліційних переговорів не позначиться на показниках ВВП.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Экономические известия» (№ 88(295) від 24 травня 2006 р.

«Дякувати Господу, ні. Хоча навколо цих питань дуже багато шуму. Поки політики зайняті один одним, вони не заважають працювати підприємцям. Думаю, чим довше політики будуть зайняті собою, тим легше буде українському народу», – зазначив прем`єр.

За його словами, економіка зараз починає легше почуватися.

«Промисловість демонструє дуже повільне зростання. Але ми переламали тенденцію спаду в промвиробництв. Я думаю, якщо політики не заважатимуть, то за півріччя будуть нормальні показники», – додав Ю.ЄХАНУРОВ.