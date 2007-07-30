В усіх районах Києва створені робочі групи обліку виборців

На сьогодні в усіх районах столиці створені робочі групи обліку виборців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував заступник голови КМДА Сергій РУДИК.

За його словами, всі групи обліку виборців повністю забезпечені необхідними матеріалами для роботи і за допомогою спеціалізованої комп’ютерної програми «Списки виборців» розпочали уточнення списків, що використовувалися під час виборів-2006.

Також С.РУДИК повідомив, що на позачергових парламентських виборах 2007 року Київ буде поділений на 7 територіальних виборчих округів під номерами від 218 до 224.

Він заявив, що всі окружні виборчі комісії забезпечені приміщеннями, телефонним зв’язком, обладнанням та комп’ютерною технікою. Нині триває відбір претендентів на посади бухгалтерів, юристів та операторів комп’ютерного набору для роботи в комісіях.