Мер: у Луганську немає причин для міжнаціонального конфлікту

Міський голова Луганська Сергій КРАВЧЕНКО вважає, що у Луганську немає причин для міжнаціонального конфлікту. Надання у ЗМІ інциденту з побиттям іноземних студентів, що стався 1 листопада, статусу міжнаціонального конфлікту не відповідає істині, заявив мер на зустрічі з журналістам

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, за словами С.КРАВЧЕНКА, Луганськ завжди був містом, де проживає багато різних національностей, і на національному грунті практично не виникало конфліктів. «Ми завжди жили дружно. Безумовно, є проблема, але вона більше надумана. Необхідно, щоб більш злагоджено працювала міліція, щоб керівництво інститутів працювало в цьому плані. Я думаю, що це спроба дестабілізувати ситуацію в країні», - зазначив міський голова.

Він вважає, що на даний час в зв`язку майбутніми виборами стало з`являтися багато замовленої інформації. «Там чорнобильці ламають забори, там афганці проти, а тут ще й іноземних студентів б`ють. Я переконаний, що немає причин для міжнаціонального конфлікту. Те, що намагаються розпалити конфлікт, на мій погляд, очевидно. Ми максимально робитимемо все, щоб Луганськ був спокійним містом», - заявив С.КРАВЧЕНКО.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 листопада приблизно о 17.45 близько 20 молодиків віком 20-25 років у медичних масках із бейсбольними битами розбили скляні вітрини і устаткування кіосків з продажу шаурми і мобільного зв`язку. Після цього вони попрямували до гуртожитків Луганського національного університету, де влаштували бійку з іноземними студентами.