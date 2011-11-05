Наша Україна: парламент дискредитований

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що у складі виборчих комісій мають бути представники не лише парламентських фракцій, але й позапарламентських політичних сил, громадських організацій, місцеві спостерігачі.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер Live», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Україні потрібен максимально демократичний і прозорий закон про вибори, сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що опозиція пропонує реальну альтернативу недосконалому виборчому закону від парламентської більшості. «Альтернатива від опозиції – це відкриті виборчі списки та механізм відкликання депутатів, які замішані у політичній корупції, які не справляються зі своїми обов’язками. Саме такі пропозиції є у Виборчому кодексі, запропонованому опозицією», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, парламент зараз дискредитований, до нього немає довіри. «Політики не справилися, і те, що діється на вулицях, це підтверджує. Саме тому у виборчих комісіях мають бути представники не тільки парламентських фракцій, але і позапарламентських політичних сил, громадських організацій, місцеві спостерігачі», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також наголосив, що не слід чекати порушень на виборах – їм потрібно запобігти. «Розраховувати: нехай спочатку злочин станеться, а ми потім будемо це розслідувати - неправильно. Закон треба виписати так, щоб цього не сталося. Ми пропонуємо запобігти політичній корупції під час підрахунку голосів, відкрити ширші можливості спостерігачам і не допустити підкупу членів комісій і виборців», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.