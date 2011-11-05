Азаров: від акцій протестів грошей в бюджеті не додасться

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що від акцій протестів біля Верховної Ради грошей в бюджеті не додасться.

Про це він заявив у суботу в своїй вітальній промові з нагоди святкування 60-річчя Українського телебачення.

«У нас колосальні можливості, тільки повірити потрібно в ці можливості. А від того, що хтось ламає паркани перед Верховною Радою, грошей в бюджеті не додається. Вони додаються тільки від того, щоб цеглинка за цеглинкою будувати нашу країну, наш загальний будинок, нашу державу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що у важкі післявоєнні роки Україна змогла «зробити дивовижний ривок в інформаційне суспільство» і увійшла до першої десятки столиць, які мають телебачення.

Прем'єр-міністр зазначив, що телебачення має великий вплив на суспільство і висловив надію, що воно буде джерелом творчих ідей і натхненником розвитку особи і суспільства.

5 листопада виповнюється 60 років з дня першого телевізійного ефіру в Україні.