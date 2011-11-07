Тимошенко порадили менше гуляти

Державна пенітенціарна служба України заявляє, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка перебуває у СІЗО, «з власної необережності спровокувала загострення больового синдрому у поперековому відділі хребта, що спричинило порушення функції ходи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, це сталося 5 листопада під час ранкової прогулянки Ю.ТИМОШЕНКО.

У зв`язку з цим медперсонал Київського СІЗО надав Ю.ТИМОШЕНКО необхідну медичну допомогу та рекомендував обмеження фізичних навантажень, у тому числі й прогулянок.

Наразі керівництвом СІЗО вирішується питання щодо проведення профільними фахівцями Міністерства охорони здоров’я України відповідної консультації.

Про зазначений випадок проінформовано захисників Ю.ТИМОШЕНКО, зазначили в пенітенціарній службі.

За їх даними, стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО перебуває під наглядом медперсоналу Київського СІЗО.