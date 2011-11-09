Яценюк: кримчани замучилися від донецьких

Призначенням колишнього міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА в Крим Президент Віктор ЯНУКОВИЧ «не просто припустився помилки, він створив ще одну проблему в Україні».

Про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи вчорашнє рішення Президента України В.ЯНУКОВИЧА щодо погодження кандидатури А.МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів АРК.

Він зазначив, що «всі знають, що Крим завжди був гарячою точкою і зараз в цю гарячу точку відправили вибухівку».

За його словами, керувати урядом Криму мало б «зважена політична фігура без погонів, яка має державницьке мислення. А не займається строєвою підготовкою чим він (А.МОГИЛЬОВ – УНІАН) тут займався в Києві».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що важливо те, щоб «це заслання А.МОГИЛЬОВА не стало резервацією для Криму». «Його дуже добре знають в лапках в Криму і призначення туди МОГИЛЬОВА тотожне тому, щоб в Крим привезли бочку з порохом з дуже довгим бікфордовим шнуром і запалити його». При цьому він додав, що «довжини шнура ніхто не знає, але те, що воно колись вибухне немає сумніву».

На уточнення журналістів, що може спричинити «вибух» в Криму, А.ЯЦЕНЮК відповів: «кримчани дуже специфічні – вибух може бути в першу чергу в середині політичної еліти». «Вони (йдеться про жителів Криму – УНІАН) замучились від донецьких. Там реальне відчуття змученості і не тільки змученості, а і певної агресії по відношенню до донецьких», - наголосив він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «проросійська радикально налаштована частина може зіграти свою гру, частина радикальна кримського населення може зіграти свою роль».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що В.ЯНУКОВИЧ своїм рішенням припустився не просто фатальної помилки, «він створив ще одну проблему в Україні».

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення А.МОГИЛЬОВА головою Ради міністрів Криму, звільнивши його з посади міністра внутрішніх справ.

Кримський парламент учора розглянув питання і призначив нового прем’єра автономії.